Ginásio de Gaia cede material grátis aos clientes para treinar no confinamento

Redação com Lusa

Uma estratégia que também visa manter a fidelização em tempos de confinamento.

Um ginásio em Vila Nova de Gaia vai emprestar gratuitamente, a partir de segunda-feira, material fitness aos clientes, numa estratégia para que continuem a treinar, mas também para assegurar a sua fidelização, revelou esta sexta-feira à Lusa um dos responsáveis.

O confinamento iniciado a 15 de janeiro como medida de combate à pandemia da covid-19 voltou a fechar as portas do ginásio Viv Canelas e Carvalhos, mas isso não foi o fim do negócio mas o abrir a porta para a criatividade em prol da defesa do interesse de uma microempresa sem esquecer o dos clientes, sintetizou Vítor Carvalho.

"O que nos levou a fazer isto foi a fidelização dos associados, cujo número varia entre os 200 e 250, e mesmo tendo a noção de que não vamos conseguir chegar a todos optámos por colmatar a ausência do exercício físico no ginásio com a cedência gratuita de algum material disponível aos nossos clientes", acrescentou.

Neste contexto, a partir de segunda-feira, "bikes de cycle, kits de pump, halteres e steps" serão alguns dos equipamentos a ceder pelos responsáveis do ginásio, repetindo uma decisão de "sucesso verificada no primeiro confinamento, também gratuitamente", disse um dos sócios do ginásio.

A "decisão fácil" de ceder em vez de alugar prendeu-se muito com a "proximidade" que Vítor Carvalho diz existir com quem diariamente procura o ginásio para treinar, argumentando conhecer "todas as pessoas pelo nome".

"A única condição que impusemos foi a nós próprios: não emprestar nenhum material que obrigue à presença de instrutor", esclareceu à Lusa Vítor Carvalho, em mais uma medida pensada para obter "um equilíbrio entre o interesse da microempresa e do cliente".

A cedência das bikes de cycle", explicou o responsável, surgiu, também, como "forma de rentabilizar uma outra modalidade, a das aulas online, com os instrutores a interagir com as pessoas sem precisarem de sair de casa" e que pretendem iniciar logo que possível, "num serviço igualmente gratuito".

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.191.865 mortos resultantes de mais de 101 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 11.886 pessoas dos 698.583 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.