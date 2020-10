França: Ronaldo é manchete no dia seguinte ao recorde de contágios de covid-19

França registou aumento de 27 mil casos em 24 horas. Nunca tinha sido tão alto.

No dia em que Portugal defronta a seleção de França no Estádio de Saint-Denis, em partida da Liga das Nações, Cristiano Ronaldo recebe honras de manchete no prestigiado jornal L'Équipe.

O astro português divide a primeira página da publicação com Kylian Mbappé, a grande coqueluche do futebol gaulês, a perspetivar um duelo particular entre as duas estrelas no embate deste domingo.

Contudo, há outro assunto que domina a atualidade francesa: no sábado, houve recorde de contágios em 24 horas em França. Foram quase 27 mil casos - 26.896 - no espaço de um dia, num aumento que ainda não se tinha visto.

Essa fasquia superou as infeções dos últimos dois dias, perto dos 18 mil e dos 20 mil, respetivamente, elevando o total de infetados desde o início da pandemia para 718.873.

No mesmo período, contabilizou mais 54 mortes, aumentando o somatório de vítimas mortais associadas à pandemia do novo coronavírus para 32.684.

De recordar que as autoridades sanitárias francesas permitiram a presença de mil adeptos nas bancadas de Saint-Denis, para, mais logo, assistirem "in loco" ao jogo entre França e Portugal.