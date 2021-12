Em dia de 10 016 casos, internamentos por covid-19 registam uma nova descida

Algarve totaliza 56.109 contágios e 572 óbitos e o Alentejo soma 45.713 casos e 1.085 mortos por covid-19. A Região Autónoma da Madeira soma desde o início da pandemia 18.718 infeções e 119 mortes e o arquipélago dos Açores 11.175 casos e 51 óbitos. As autoridades regionais dos Açores e da Madeira divulgam diariamente os seus dados, que podem não coincidir com a informação divulgada no boletim da DGS. Em Portugal, desde março de 2020, morreram 18.861 pessoas, 9.899 entre os homens e 8.962 entre as mulheres. Já foram contabilizados 1.276.05 casos de infeção, segundo dados da DGS, dos quais 596.965 homens, 678.127 mulheres e 961 casos de sexo que se encontram-se sob investigação, uma vez que estes dados não são fornecidos de forma automática.

Fotografia: Pedro Correia/Global Imagens