Descoberto poderoso anticorpo que dá luta ao SARS-CoV-2

A descoberta foi publicada na revista "Nature Communications"

O nome? CV30. De que se? É uma minúscula partícula em forma de "Y" 530 vezes mais eficaz no combate ao novo coronavírus do que qualquer outro anticorpo até agora identificado. A conclusão chega dos Estados Unidos, onde cientistas do Fred Hutchinson Cancer Research Center, em Seattle, lograram mapear a estrutura molecular desse anticorpo que induz os "espinhos" do novo coronavírus a partirem-se, impedindo por isso a infeção.

"O estudo mostra que esse anticorpo neutraliza o vírus através de dois mecanismos: sobrepõe-se ao alvo do vírus nas células humanas e ainda induz a libertação ou dissociação de parte do pico do coronavírus]", explicou Marie Pancera, cientista que juntamente com Leo Stamatatos, Andrew McGuire lideraram a investigação. Nio fundo, explicaram, que entre dezenas de anticorpos gerados pelo paciente, infetado nos primeiros dias, o CV30 é incomparavelmente mais potente.