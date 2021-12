Covid: Portugal com 21 mortes nas últimas 24 horas, o valor mais elevado desde março

Segundo o boletim diário da DGS, estão internadas 902 pessoas com covid-19 (menos 14 do que na quinta-feira)

Portugal registou nas últimas 24 horas mais 2.535 casos de infeção pelo coronavírus SARS-CoV-2 e 21 mortes atribuídas à covid-19, registando-se uma ligeira redução dos internamentos, segundo a Direção-Geral da Saúde (DGS).

Não se registavam tantos óbitos por covid-19 em Portugal desde 18 de março desde ano, dia em que também se verificaram 21 mortes.

Segundo o boletim diário da DGS, estão internadas 902 pessoas com covid-19 (menos 14 do que na quinta-feira), das quais 129 em unidades de cuidados intensivos, onde deu entrada mais uma pessoa nas últimas 24 horas.

A maior parte dos novos casos foi diagnosticada na região Norte (841 casos), seguindo-se Lisboa e a Vale do Tejo (820) e zona Centro (528).

Das 21 mortes, cinco ocorreram na região de Lisboa e Vale do Tejo, cinco no Centro, quatro no Algarve, três no Norte, uma no Alentejo e três na Madeira.

Por idades, três das pessoas que morreram com covid-19 tinham entre 50 e 59 anos, outras três entre 70 e 79 anos e 15 tinham mais de 80 anos.

O maior número de óbitos continua a concentrar-se entre os idosos com mais de 80 anos (12.046), seguindo-se as faixas etárias entre os 70 e os 79 anos (3.975) e entre os 60 e os 69 anos (1.686).

Há agora 56.439 casos ativos de covid-19 (menos 1.199 do que na quinta-feira) e recuperaram da doença 3.713 pessoas, o que aumenta o total nacional de pessoas recuperadas para 1.082.421.

Em relação a quinta-feira, as autoridades de saúde têm mais 2.420 contactos em vigilância, totalizando 72.030.

Dos novos casos, 428 foram diagnosticados em pessoas entre os 40 e 49 anos, 387 no grupo entre 30 e 39 anos, 362 entre os 50 e 59 anos, 345 entre os 20 e 29 anos, 282 entre os 60 e 69 anos, 258 entre os zero e os nove anos, 243 entre os 10 e 19 anos, 183 entre os 70 e 79 anos e 74 nos idosos com mais de 80 anos.

A região de Lisboa e Vale do Tejo registou desde o início da crise pandémica 443.516 casos e 7.843 mortes.

Na região Norte, registaram-se 434.893 infeções e 5.653 óbitos desde o início da pandemia.

A região Centro tem agora um total acumulado de 161.932 infeções e 3.262 mortes.

O Algarve notificou mais 168 casos, acumulando 49.231 contágios e 517 óbitos, e há mais 62 novos casos no Alentejo, que soma 42.691 contágios e 1.065 mortos com covid-19 desde março de 2020.

A Região Autónoma da Madeira contabilizou, nas últimas 24 horas, segundo a DGS, 101 novos casos, somando 14.922 infeções e 103 mortes, e os Açores 15 novos casos, totalizando 10.167 contágios e 49 mortes.

As autoridades regionais dos Açores e da Madeira divulgam diariamente os seus dados, que podem não coincidir com a informação divulgada no boletim da DGS.

O novo coronavírus já infetou em Portugal pelo menos 1.157.352 pessoas -- 537.982 homens e 618.566 mulheres -, indicam os dados da DGS, segundo os quais há 804 casos de sexo desconhecido, que se encontram sob investigação, uma vez que esta informação não é fornecida de forma automática.

Entre as 18.492 pessoas que morreram com covid-19 em Portugal desde o início da pandemia, 9.688 eram homens e 8.804 eram mulheres.