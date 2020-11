Covid-19: Portugal com 498 internados em cuidados intensivos

Os dados divulgados pela DGS referem mais 74 mortos relacionados com a covid-19 e 4.044 novos casos de infeção com o novo coronavírus, em relação a domingo.

Redação com Lusa

Os dados divulgados pela DGS referem mais 74 mortos relacionados com a covid-19 e 4.044 novos casos de infeção com o novo coronavírus, em relação a domingo.

Portugal tem agora 498 pessoas diagnosticadas com covid-19 internadas em cuidados intensivos, mais sete do que no domingo, tendo igualmente subido para 3.241 os internamentos em enfermaria (mais 90),segundo a Direção-Geral da Saúde (DGS).

Os doentes internados em cuidados intensivos têm vindo a aumentar desde o dia 07 de setembro, quando estavam nestas unidades 49 pessoas, ou seja, 10 vezes menos do que o verificado hoje.

Relativamente aos internados em enfermaria no mesmo período (em 07 de setembro estavam em enfermaria 332 pessoas), tem-se verificado um crescimento estando hoje nos 3.241.

Desde o início da pandemia, Portugal já registou 3.971 mortes e 264.802 casos de infeção pelo novo coronavírus, estando hoje ativos 84.004 casos, mais 62 do que no domingo.

A DGS indica que das 74 mortes registadas nas últimas 24 horas, 35 ocorreram na região Norte, 20 na região de Lisboa e Vale do Tejo, 10 na região Centro, duas no Alentejo e uma no Algarve.