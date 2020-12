Covid-19 força o adiamento de mais quatro jogos em Inglaterra

Regents street, em Londres, no dia 26. Inglaterra continua a ser fortemente afetada pela pandemia

Everton-Man. City não é o único adiamento forçado

Para além do Everton-Manchester City, que deveria realizar-se esta segunda-feira, o futebol inglês terá mais quatro jogos adiados na sequência da covid-19.

No quarto escalão (League Two), a existência de vários casos no Morecambe levou ao adiamento dos jogos frente a Bolton e Bradford, o primeiro dos quais marcado já para amanhã.

No terceiro escalão (League One), algo de semelhante se verificou, depois da forte incidência da doença no Rochdale.

Assim, os jogos desta equipa frente a Crewe e MK Dons foram também adiados para data a anunciar posteriormente.