Concurso hípico de Esposende tinha anunciado público "de acordo com regras da DGS"

Graça Freitas afirmou esta segunda-feira que as autoridades não foram consultadas sobre a presença de público no evento

O programa do Concurso Internacional de Saltos que teve lugar em Esposende neste fim de semana já anunciava a presença de público, cuja presença foi uma surpresa para a Direção-geral da Saúde (DGS). E esse acesso de espectadores ao evento seria feita de acordo com "as regras da FEP [Federação Equestre de Portugal] e da DGS [Direção-Geral da Saúde]", lê-se na página do Clube Hípico do Norte.



"Em virtude da pandemia e em consonância com as regras da FEP e da DGS a entrada de público é restrita à lotação do Clube Hípico do Norte e a Funzone e os programas sociais serão limitados", refere o texto sobre o Concurso Internacional de Saltos de Esposende.