Circulação proibida ao fim de semana e feriados a partir das 13h00 em 127 concelhos

Os 127 concelhos em risco "extremamente elevado" e "muito elevado" devido número de casos de covid-19 vão ter a circulação proibida na via pública nos sábados, domingos e nos feriados de 1 e 8 de dezembro a partir das 13:00.

O anúncio foi feito este sábado pelo primeiro-ministro, António Costa, na conferência de imprensa para anunciar as novas medidas de combate ao aumento do número de infeções por covid-19, decididas no Conselho de Ministros de sexta-feira.

De acordo com o mapa de risco, Portugal ficou dividido em quatro níveis de risco: "extremamente elevado", "muito elevado", "elevado" e "moderado".

Nos 47 concelhos que se encontram em risco "extremamente elevado", por apresentarem mais de 960 casos de doença por 100 mil habitantes, e nos 80 que estão em risco "muito elevado", por apresentarem mais de 480 novos casos por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias, foi decretada a proibição de circulação na via pública e o encerramento dos estabelecimentos comerciais entre as 13:00 e as 5:00.

Já nas vésperas de feriado - dias 30 de novembro e 7 de dezembro - os estabelecimentos comerciais vão estar encerrados a partir das 15:00 igualmente nestes 127 concelhos.

Além destas medidas, estes 127 concelhos estão sujeitos também às medidas já em vigor e que se mantêm para os 86 concelhos em "risco elevado" - com mais de 240 e até 480 casos por 100 mil habitantes - como a proibição de circulação na via pública entre as 23:00 e as 5:00.

De acordo com António Costa serão ainda realizadas nestes concelhos ações de fiscalização do cumprimento de teletrabalho obrigatório.

Mantém-se igualmente os horários de encerramento dos estabelecimentos comerciais às 22:00, e os restaurantes e equipamentos culturais às 22:30.

Em risco "moderado" estão 65 concelhos, com menos de 240 casos por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias.

Da lista de risco saíram esta semana 15 concelhos.

António Costa sublinhou que a lista é dinâmica e será revista de 15 em 15 dias, alinhada com a revisão do estado de emergência.