Casa dos Atletas da FPF já recebe pacientes com covid-19

Doentes já recebem cuidados médicos nas instalações da FPF transformadas em hospital de campanha

A Casa dos Atletas, na Cidade do Futebol, em Oeiras, já iniciou o processo de admissão de doentes com covid-19 que necessitam de internamento e vigilância médica.

As instalações da FPF foram assim reconvertidas em unidade hospitalar de retaguarda de forma a poder aliviar as enfermarias e os hospitais nacionais. O local que, em condições normais, serve para alojar as seleções nacionais foi disponibilizado ao Ministério da Saúde.

A coordenação clínica e operacional deste hospital de campanha, como já foi informado, fica integralmente a cargo da ARS de Lisboa e Vale do Tejo. O organismo federativo assegura a cedência das instalações e a prestação dos serviços de alimentação e limpeza necessários à boa utilização do espaço.

Na nota publicada no seu site oficial, a FPF aproveitou para desejar "um rápido restabelecimento a todos os doentes com covid-19 e reafirma a sua total disponibilidade para continuar a colaborar em todas as ações que possam minorar os efeitos da pandemia e crise sanitária que assolam Portugal e o Mundo".