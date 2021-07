Candidaturas à linha de apoio às federações desportivas estão abertas

A abertura da linha, que se enquadra no programa Federações+Desportivas, dinamizado pelo governo e com um valor global de 65 ME, foi anunciada pelo Banco Português de Fomento.

As candidaturas à linha de apoio à economia covid-19 para as federações desportivas, com uma dotação de 30 milhões de euros (ME) e que tem por objetivo apoiar tesouraria e o processo de retoma da atividade desportiva abriram esta sexta-feira.

A abertura da linha, que se enquadra no programa Federações+Desportivas, dinamizado pelo governo e com um valor global de 65 ME, foi anunciada pelo Banco Português de Fomento.

A linha tem uma dotação de 30 milhões de euros e um prazo máximo de operação de até 10 anos, incluindo 18 meses de carência de capital, refere o banco.

Na segunda-feira, o ministério da Educação, que tutela o desporto, anunciou a publicação do despacho da linha de crédito do programa Federações+Desportivas, medidas com valor global de 65 milhões de euros (ME).

"No âmbito do Fundo de Apoio para a Recuperação da Atividade Física e Desportiva, que contempla 35 milhões de euros, abre esta sexta-feira, dia 09 de julho, após período de consulta pública, o processo para possibilitar as candidaturas ao programa Reativar Desporto. Este programa disponibilizará um montante de mais 30 milhões de euros a fundo perdido para apoio direto a clubes desportivos, no processo de retoma da atividade desportiva federada", avançou o ministério, numa nota à imprensa.

Paralelamente, foi publicado em Diário da República o despacho que permite a abertura da linha de crédito do programa Federações+Desportivas.

"Esta é uma medida de apoio dirigida a federações titulares do estatuto de utilidade pública desportiva, através do lançamento de uma linha de crédito em condições muito vantajosas, no montante global de 30 milhões de euros, a dinamizar pelo Banco Português de Fomento", lê-se na nota.

Ainda inserido no Fundo de Apoio para a Recuperação da Atividade Física e Desportiva, lançado este ano, concorreram cerca de 200 entidades à edição extra do Programa de Reabilitação de Instalações Desportivas (PRID2021+), sendo os resultados dessas candidaturas divulgados em 15 de julho, e contando com um reforço de 3 milhões de euros.

"Este ano já foram distribuídos 2 milhões de euros por cerca de 100 projetos na edição regular do PRID", informou o executivo.

Também a edição deste ano do Programa Nacional Desporto para Todos (PNDpT) foi reforçada em 2 milhões de euros, passando para uma dotação total de 3 milhões de euros.

O apoio extraordinário ao setor desportivo foi aprovado, em 11 de março último, em Conselho de Ministros.