Big Brother preenche vazio deixado por futebol: festa nas varandas e o arrufo de Neymar

Confinamento no Brasil motivou as maiores audiências do programa nos últimos dez anos e os craques do país têm tido um papel importante no desenrolar das decisões.

Privado de futebol, novelas e shows de variedades, interrompidos devido à pandemia da covid-19, o povo brasileiro foi obrigado a arranjar outro "circo" para complementar o "pão" de todos os dias e virou-se para o Big Brother. Na sua vigésima edição, o programa tem tido as melhores audiências dos últimos dez anos e a "ressaca" proporcionada pelo vazio dos estádios ajuda a explicar números que só são inferiores aos dos blocos noticiosos.

Numa clara transposição do fervor clubístico para a casa mais vigiada do país, as "torcidas" dos principais clubes mobilizaram-se em torno dos concorrentes preferidos e até os grandes craques - na ausência de jogos, estágios e viagens - funcionam como influenciadores do rumo que o programa tem tomado. O interesse atinge um ponto em que eliminações são festejadas às janelas como se fossem golos da canarinha, manifestações que, com as ruas vazias, só encontram rival nos "panelaços" contra e a favor do presidente, Jair Bolsonaro.

Neymar e Gabigol têm liderado o exército de futebolistas (do qual também fazem parte Vinícius Júnior, Rodrygo, Richarlison, Lucas Paquetá, Arrascaeta ou Éverton Ribeiro, entre muitos outros) que levaram ao "colo" durante grande parte do programa a dupla de concorrentes formada por Babu Santana (ator desempregado que desempenhou o papel do cantor Tim Maia no cinema) e de Felipe Prior, um arquiteto com um passado ligado aos relvados.

A mobilização dos astros da bola "explodiu" quando o segundo discutiu a sua continuidade no programa com Manu Gavassi. Esta, uma "influencer" das redes sociais apoiada por atores e músicos famosos, e que revelou odiar futebol, foi alvo da ira da tropa dos relvados, com diversos jogadores a prometerem sortear camisolas para oferecerem a quem votasse na eliminação da paulista. Numa disputa decidida por 550 milhões de votos, Manu Gavassi acabou por empurrar Felipe Prior para a saída e a decisão até provocou um arrufo de Neymar com a ex-namorada e atriz Bruna Marquezine, que estavam em lados diferentes da barricada, nas redes sociais.

Todo este "carnaval" em torno do BBB20 tem levado os fãs a pedir ao canal "Globo" para esticar o programa, cujo final está marcado para 27 de abril, durante mais algumas semanas como forma de minimizar os efeitos da pandemia no dia a dia da população.