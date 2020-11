António Costa anuncia novas medidas: "A partir das 13 horas, tudo fechado"

António Costa faz balanço do Estado de Emergência. O número de concelhos abrangidos passa a ser de 191

Declarações de António Costa

>> "Para eliminar qualquer tipo de equívoco fica determinado o encerramento a partir das 13 horas de sábado até às 8h00 de domingo e das 13h de domingo e as 8 de segunda-feira de todos os estabelecimentos comercias ou restauração. Por isso, a partir das 13 horas de sábado e domingo, tudo fechado"

>> "Tem havido um foco nas exceções e não nas regras. Assim decretamos encerramento obrigatório de todos os estabelecimentos comerciais entre as 13.00 de sábado e as 8.00 de domingo e as 13.00 de domingo e as 8.00 de segunda-feira. Exceções são farmácias, clínicas e consultórios, estabelecimentos de venda de bens alimentares até 200m2 e bombas de gasolina"

>> "Passam a ser 191 concelhos abrangidos pelas regras do estado de emergência".

>> "Sete concelhos deixarão de estar abrangidos pelo estado de emergência, mas temos a lamentar que 77 sejam incluídos nas medidas. Ou seja, 191 concelhos estarão abrangidos pelas medidas do estado de emergência"

>> "Para o apoio à restauração haverá uma compensação de 20% da perda de receita nos dois fins de semana, face às média dos último 44 fins de semana, que será verificada através do e-fatura"

>> "No próximo conselho de ministros vamos avaliar o prolongamento do estado de emergência, se essa for a vontade do Presidente da República. Entendemos que se justificará uma diferenciação das medidas destes 191 concelhos, porque a realidade é muito diversa, porque há concelhos que passam pouco os 240 casos diários por 100 mil habitantes e há outro que tem mais de 3000 casos diários por 100 mil habitantes"

>> "A situação é grave. Devemos estar conscientes de que apesar das medidas desde 14 de setembro chegamos ao estado de emergência numa situação pandémica bastante mais grave"

>> "O balanço do estado de emergência é de um acatamento generalizado e comportamento cívico dos portugueses assinalável"