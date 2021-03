Agência Europeia do Medicamento aprova vacina da Johnson&Johnson

Vacina considerada "segura e eficaz".

A Agência Europeia do Medicamento (EMA, na sigla inglesa) aprovou esta quinta-feira a vacina Janssen da covid-19, produzida pela farmacêutica Johnson&Johnson, considerando-a "segura e eficaz".

"A EMA acabou de recomendar que seja dada uma autorização condicional de introdução no mercado à vacina da Janssen contra a covid-19 para pessoas maiores de 18 anos", anunciou a agência na sua conta na rede social Twitter.

Esta é a quarta vacina aprovada na UE, faltando agora a luz verde da Comissão Europeia para que entre no mercado.

O executivo comunitário, por seu lado, já reagiu adiantando, na mesma rede social, que deverá conceder rapidamente uma autorização condicional de introdução no mercado à vacina da Janssen contra a covid-19 para pessoas maiores de 18 anos.

Está previsto que Portugal receba 4,5 milhões de doses este ano da vacina desenvolvida pela Janssen, farmacêutica que é a subsidiária europeia da Johnson & Johnson.

Segundo um comunicado do Infarmed (Autoridade Nacional do Medicamento), esta vacina "é composta por um vetor viral, baseado em adenovírus que foi modificado, de forma a conter o gene responsável pela produção da proteína "spike", uma proteína do vírus SARS-CoV-2, necessária para entrar nas células do corpo".

"A vacina da Janssen não contém o próprio vírus e não pode causar covid-19", sublinha o Infarmed, entidade responsável pela introdução de medicamentos em Portugal.

Ao contrário das outras três vacinas da covid-19 que já estão a ser administradas, a da Johnson & Johnson é de toma única e exige uma menor capacidade de frio para o seu transporte e armazenamento.

No âmbito do compromisso da farmacêutica com a Comissão Europeia, está previsto que Portugal receba, ao longo do segundo trimestre, os primeiros 1,25 milhões de vacinas da Janssen que fazem parte de um lote de 4,5 milhões que o país deverá ter disponíveis ao longo deste ano.

Até ao momento, a EMA deu `luz verde" a três vacinas contra o vírus SARS-CoV-2: a da Pfizer/BioNTech (também conhecida como Comirnaty), em 21 de dezembro de 2020, a da Moderna, em 06 de janeiro, e da AstraZeneca, em 29 de janeiro.

A EMA já iniciou também a "análise contínua" da vacina russa contra a covid-19, a Sputnik V, para determinar a sua conformidade com os requisitos da UE em matéria de eficácia, segurança e qualidade.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.621.295 mortos no mundo, resultantes de mais de 117,9 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 16.635 pessoas dos 812.575 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.