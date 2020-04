A semana em frases: "É melhor pôr gente na rua com teste feito e máscara..."

Uma lista de frases que marcam os últimos oito dias e que é marcada, como nas semanas anteriores, pela pandemia de covid-19

Seleção de frases que marcaram os últimos oito dias

"Se nós queremos acelerar este processo, limitar ao máximo os constrangimentos, temos agora de nos aplicar com toda a determinação."

António Costa, primeiro-ministro

09-04-2020

"Vamos precisar de paciência. [Teremos] de conviver ainda algum tempo com o vírus. (...) A situação é frágil."

Angela Merkel, chanceler alemã

09-04-2020

"Acordámos a criação de um fundo de recuperação, que irá alavancar a nossa economia e os investimentos que precisamos."

Mário Centeno, no final da reunião do Eurogrupo

09-04-2020

"Chegou o momento de criar as bases para uma recuperação económica robusta. Este plano [saído da reunião do Eurogrupo] terá de relançar as nossas economias, promovendo simultaneamente a convergência económica na União Europeia."

Charles Michel, presidente do Conselho Europeu

10-04-2020

"Eu penso que a Europa tem a obrigação de ir mais longe no futuro. O primeiro-ministro tem dito isso, o Governo português tem-se batido por isso. Fez isto, que é curto, antes ter feito do que não ter feito, mas tem de olhar com mais atenção para além da situação sanitária de emergência imediata, para aquilo que é a reconstrução europeia."

Marcelo Rebelo de Sousa, Presidente da República, sobre o acordo alcançado no Eurogrupo

10-04-2020

"A União Europeia atravessa a maior catástrofe global da sua história e, para problemas globais, existem soluções globais, como o CDS defende desde a primeira hora. (...) A União Europeia está a reagir tarde e a apoiar com pouco, o equivalente a um montante inferior a uma prestação do período da "troika", cujo âmbito está limitado apenas a despesas com a saúde."

Francisco Rodrigues dos Santos, presidente do CDS-PP

10-04-2020

"O Conselho Europeu tem de perceber que nós não podemos dizer simultaneamente que estamos a enfrentar a maior crise que a Europa enfrenta desde a II Guerra Mundial e estarmos a reagir como se estivéssemos a falar de uma cheia que atingiu um Estado-membro (...), o que está em causa é uma crise de dimensões que as últimas gerações não conheceram e perante um choque que foi absolutamente inesperado, externo e absolutamente simétrico para todos os Estados-membros."

António Costa

Lusa, 10-04-2020

"Eu tenho o direito constitucional de ir e vir. Ninguém vai tolher minha liberdade de ir e vir. Ninguém."

Jair Bolsonaro, Presidente brasileiro, depois de circular nas ruas de Brasília, apesar de o Governo promover isolamento social

10-04-2020

"A pandemia do coronavírus despertou-se bruscamente para um perigo ainda maior que sempre existiu na Humanidade: O delírio da omnipotência."

Papa Francisco

10-04-2020

"Temos agido em regime de salvação nacional e é assim que devemos continuar a agir."

António Costa

11-04-2020

"É melhor pôr gente na rua com teste feito e máscara do que manter o país fechado."

Adalberto Campos Fernandes, ex-ministro da Saúde, professor da Escola Nacional de Saúde Pública

Diário de Notícias, 11-04-2020

"As nações não se opõem a outras nações, e os soldados a outros soldados. Este é um teste à nossa humanidade."

Frank-Walter Steinmeier, Presidente da Alemanha

11-04-2020

"Não aceitámos austeridade em 2011 e não aceitaremos em 2021."

Catarina Martins, coordenadora do BE

11-04-2020

"Este é o momento de fazer luta humanitária juntos, para salvar vidas humanas, e não é o momento de fazer lutas políticas."

Umaro Sissoco Embaló, autoproclamado Presidente da Guiné-Bissau, numa mensagem à Nação

11-04-2020

"Sabemos que o [novo] coronavírus não nos vencerá. (...) Apesar de a morte parecer obscura, em particular para aqueles que enfrentam um duelo, a luz e a vida são maiores."

Mensagem da rainha Isabel II do Reino Unido

11-04-2020

"Espero que não se importem se eu mencionar em particular dois enfermeiros que ficaram ao meu lado durante 48 horas quando as coisas poderiam ter dado para o torto. São a Jenny da Nova Zelândia, Invercargill, na Ilha Sul, para ser exato, e Luís, de Portugal, perto do Porto."

Boris Johnson, primeiro-ministro britânico, agradecendo a um enfermeiro português pelo tratamento que recebeu durante o internamento no hospital St. Thomas, em Londres, onde esteve durante uma semana devido à infeção com covid-19

Twitter, 12-04-2020

"[Os artistas] têm de aprender a reconstruir-se de forma criativa e positiva [para enfrentar a atual crise]."

Olga Roriz, coreógrafa e bailarina

12-04-2020

"Todos percebemos que temos de ter neste momento uma preocupação de dar passos pequenos, mas seguros. Temos tido resultados que classificaria como encorajadores na forma como temos gerido a pandemia, não obstante o número de óbitos que sempre se lamentam e as enormes dificuldades pelas quais temos passado."

Marta Temido, ministra da Saúde, na conferência de imprensa diária de acompanhamento da pandemia da covid-19

13-04-2020

"Sim, é verdade, o vírus é perigoso e pode matar. Mas agravar a exploração e o empobrecimento, despedir abusivamente, cortar salários, desregular horários de trabalho, negar proteção social a setores mais vulneráveis também destrói vidas."

Jerónimo de Sousa, secretário-geral do PCP

13-04-2020

"Quero crer que até ao verão a situação estará suficientemente controlada para podermos ter férias e para podermos gozar o melhor possível. (...) Para já, aos portugueses, daria um conselho que é: planeiem as férias cá dentro, porque estamos sempre mais seguros cá dentro nesta fase e menos sujeitos à incerteza."

António Costa

Rádio Observador, 14-04-2020

"É muito provável que este ano a economia mundial vá viver a sua pior recessão desde a Grande Depressão [de 1929], ultrapassando aquela vista durante a crise financeira global de há uma década."

Gita Gopinath, economista-chefe do Fundo Monetário Internacional

14-04-2020

"Não temos um rei. Temos um Presidente. (...) Fugimos de ter um rei e George Washington era Presidente, não era o rei Washington. Logo, o Presidente [Donald Trump] não tem autoridade total [para decidir a reabertura do país à economia, no meio da pandemia da covid-19]."

Andrew Cuomo, governador de Nova Iorque

14-04-2020

"As alegações de que a China deve pagar pelo surto e a suposta falha em fornecer informações oportunas ultrapassam todos os limites e vão além de quaisquer normas de decência."

Serguei Lavrov, ministro dos Negócios Estrangeiros russo

14-04-2020

"Ordeno a suspensão do financiamento para a Organização Mundial da Saúde enquanto estiver a ser conduzido um estudo para examinar o papel da OMS na má gestão e ocultação da disseminação do novo coronavírus."

Donald Trump, Presidente dos Estados Unidos

14-04-2020

"Este não é o momento de reduzir o financiamento das operações da Organização Mundial da Saúde ou de qualquer outra instituição humanitária que combata o vírus. A minha convicção é de que a Organização Mundial da Saúde deve ser apoiada por ser absolutamente essencial aos esforços do mundo para ganhar a guerra contra a covid-19."

António Guterres, secretário-geral da ONU

14-04-2020

"Esta crise projeta uma imagem externa muito positiva de Portugal como um destino seguro, onde existe uma enorme coesão social. Isso são também vantagens no reposicionamento da nossa economia no futuro."

Pedro Siza Vieira, ministro da Economia

14-04-2020

"Portugal sozinho está em maus lençóis para relançar a economia, na escala que se impõe. O Estado não tem meios próprios que cheguem."

Miguel Cadilhe, economista e antigo ministro

Lusa, 15-04-2020

"[O desenvolvimento de uma vacina é a] melhor hipótese coletiva de vencer o vírus. Espero que países e organizações de todo o mundo respondam a este apelo."

Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia, na conferência de imprensa em que apresentou um roteiro para uma saída coordenada do confinamento nos Estados-membros

15-04-2020

"Houve uma capacidade extraordinária de reinventar a forma de a escola continuar, de o ensino continuar e de a aprendizagem continuar, apesar de a escola estar fisicamente fechada, e os professores fizeram um pouco de tudo."

António Costa, durante a apresentação do espaço #EstudoEmCasa, que vai ocupar parte da programação da RTP Memória com aulas para os alunos do ensino básico durante o terceiro período

15-04-2020

"Lamentavelmente, na vida política nem sempre essa união contra o inimigo comum acontece, pois, não raras vezes, aparecem os que não resistem à tentação de agravar os ataques aos governos em funções, aproveitando-se partidariamente das fragilidades políticas que a gestão de uma tão complexa realidade sempre acarreta. E não é, acima de tudo, uma posição patriótica. O que as pessoas querem (e bem!) é eliminar o vírus o mais depressa possível, dispensando uma instabilidade política que só dificulta o que, já de si, não é fácil de resolver."

Carta enviava pelo presidente do PSD, Rui Rio, aos militantes

15-04-2020

"Não nos comparamos com outros países, esta é uma luta global, não é uma disputa de números ou de países. [O estado da covid-19 em Portugal] é uma consequência do excelente comportamento e do excelente sinal de civismo que o povo português tem dado."

António Lacerda Sales, secretário de Estado da Saúde, conferência de imprensa diária de acompanhamento da pandemia da covid-19

15-04-2020

"Precisamos de dois anos inteiros pelo menos para voltar ao nível de 2019. Com cautela, porque a dívida [pública] requer mais tempo, mas é fazível que em finais de 2022 voltemos aos níveis de 2019."

Mário Centeno, ministro das Finanças e presidente do Eurogrupo

Entrevista aos jornais El Mundo (Espanha), Le Monde (França), Frankfurter Allgemeine Zeitung (Alemanha), Corriere della Sera (Itália) e NRC (Holanda), 15-04-2020

"É preciso continuar a fazer aquilo que foi feito quer no mês de março quer neste mês de abril, porque isso é a base do sucesso, o sucesso está no comportamento dos portugueses."

Marcelo Rebelo de Sousa

15-04-2020

"Lamentamos a decisão do Presidente dos Estados Unidos de ordenar o fim do financiamento da OMS."

Tedros Adhanom Ghebreyesus diretor-geral da Organização Mundial de Saúde

15-04-2020

"Lamentavelmente, têm sido anunciados apoios na ordem dos 13 mil milhões de euros, mas para as empresas zero. Até este momento, para as empresas, zero de apoios. Obviamente, quanto mais o tempo passa, mais a situação é dramática."

António Saraiva, presidente da CIP

15-04-2020

"Atrasar os pagamentos diretos às famílias vulneráveis apenas por imprimir o nome nos cheques é mais um novo exemplo vergonhoso do fracasso catastrófico do Presidente Trump no tratamento da crise com a urgência que se requer."

Nancy Pelosi, líder Democrata da Câmara dos Representantes norte-americana

15-04-2020

"O estado de emergência reuniu assim um grande consenso parlamentar, mas sobretudo um grande consenso nacional. Isso contribuiu decisivamente para a forma como os portugueses foram os grandes heróis da aplicação deste período de estado de emergência."

Eduardo Cabrita, ministro da Administração Interna

16-04-2020

"Faz todo o sentido prolongar o estado de emergência porque os resultados têm sido positivos, se fossem negativos é que se justificava alterar a estratégia, por isso o PSD votará a favor. Não podemos estragar tudo, não podemos transformar as boas notícias de hoje em más notícias amanhã."

Rui Rio

16-04-2020

"Se os dados que temos hoje se confirmarem, o tempo estritamente necessário [do estado de emergência] não precisa de estender-se para lá de abril. Existem outros mecanismos que, sem ferir direitos constitucionais, serão os capazes e suficientes numa nova fase."

Catarina Martins

16-04-2020

"Espero sinceramente que esta seja a última vez na nossa vida que estejamos aqui [no parlamento] a debater o decretar do estado de emergência. (...) Podemos orgulhar-nos de como a nossa democracia soube viver a liberdade da Constituição e também aplicar a autoridade da Constituição quando ela foi necessária, no estrito limite do necessário e nunca mais do que aquilo que foi adequado e proporcional. Isso é um motivo de orgulho e da força do nosso 25 de Abril."

António Costa

16-04-2020

"Se a EDP tem capacidade de distribuir os dividendos, é porque fez os trabalhos de casa."

António Mexia, presidente executivo da EDP, no final da assembleia-geral de acionistas

16-04-2020

"O cansaço aperta - eu preveni-o há um mês. O cansaço e a sensação de que o pior já passou, e que a esperança desponta, e tudo isso convida a facilidades tentadoras. Temos de lhes resistir. Temos de evitar a desilusão de, por precipitações em abril, deitarmos a perder maio. E ainda, o que se lhe vai seguir."

Marcelo Rebelo de Sousa, numa comunicação ao país, a partir do Palácio de Belém

16-04-2020

"Muito obrigado, Presidente @EmmanuelMacron pela sua liderança em ações internacionais de saúde."

Tedros Adhanom Ghebreyesus, diretor-geral da Organização Mundial da Saúde (OMS)

Twitter, 17-04-2020

"Temos de ser muito disciplinados, muito coesos, muito bem organizados. Fazermos todos parte da solução porque o vírus tem a sua dinâmica e se não a contrariarmos ele vai propagar-se."

Graça Freitas, diretora-geral da Saúde