Regulador aprova vacina da AstraZeneca para toda a população adulta na UE

A vacina desenvolvida pela AstraZeneca em colaboração com a Oxford, é a terceira contra a covid-19 que pode assim passar a ser administrada nos 27 Estados-membros da UE

A Agência Europeia do Medicamento (EMA) deu esta sexta-feira "luz verde" à utilização da vacina da farmacêutica AstraZeneca contra a covid-19 na União Europeia, a terceira vacina a ser aprovada pelo regular europeu, que a considera apropriada para todos os adultos.

A vacina desenvolvida pela AstraZeneca em colaboração com a Oxford, a terceira contra a covid-19 que pode assim passar a ser administrada nos 27 Estados-membros da UE - depois daquelas desenvolvidas pela Pfizer/BioNTech e pela Moderna - é aquela que está envolta em grande polémica, depois de o laboratório britânico ter recentemente anunciado que não irá cumprir o fornecimento das doses contratualizadas com a Comissão Europeia.

A vacina da AstraZeneca está ainda envolta numa outra polémica, depois de a Alemanha considerar que a mesma só deve ser administrada a menores de 65 anos, devido a uma alegada falta de dados sobre a sua eficácia nas pessoas com uma idade superior. Berlim havia hoje mesmo dito esperar que a UE aprovasse a vacina produzida pela AstraZeneca mas com "restrições" em termos etários, o que acabou por não acontecer.

Em comunicado, a EMA reconhece que, nos vários ensaios levados a cabo, participaram sobretudo pessoas com idades compreendidas entre os 18 e 55 anos, e não há ainda resultados suficientes nos participantes com mais de 55 anos para avaliar com rigor a eficácia da vacina acima desta faixa etária, mas argumenta que, "no entanto, é esperada proteção, já que se verifica uma resposta imunitária neste grupo etário e com base na experiência com outras vacinas".

"Uma vez que existe informação fiável sobre segurança [da vacina] nesta população, os peritos científicos da EMA consideraram que a vacina pode ser utilizada em adultos mais velhos", indica a agência, acrescentando que é aguardada "mais informação de estudos em curso, que incluem uma maior proporção de participantes mais idosos".