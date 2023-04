Wanda Nara comenta separação de Shakira: "Ninguém está a salvo das infidelidades"

Wanda Nara, que também viveu uma traição, mostrou-se solidária com Shakira. A argentina, no entanto, reconciliou-se com Icardi.

A separação de Shakira e Piqué continua a ser muito comentada, numa altura em que a cantora se despediu de Barcelona e foi viver para Miami. E à boleia dessa tema, Wanda Nara recordou a traição de Mauro Icardi, com quem mantêm uma relação, mostrando-se solidária com a colombiana.

De recordar que o avançado do Galatasaray, emprestado pelo PSG, terá tido uma relação com a atriz argentina China Suárez, o que levou à separação do jogador com a empresária. Mas algum tempo depois, o casal reconciliou-se.

Agora, em entrevista ao jornal argentino Clarín, Wanda Nara comentou a traição de Piqué a Shakira. "Dizem que saíste melhor do que a Shakira na questão das infidelidades", apontou o jornalista. "Bem, a Shakira tirou disso quatro êxitos [canções], um atrás do outro. Adoro todos. Danço-os todos", respondeu a modelo.

"Não sei como fiquei. Ninguém está a salvo das infidelidades. Em algum momento da tua vida vais ser infiel ou vais sofrer com isso. Não sei o que é melhor nem pior. O tema hoje em dia está muito dividido entre homens e mulheres. Antes era uma coisa mais de homens. Hoje em dia as novas gerações vivem o amor de outra maneira, ensinam-nos muitas coisas. São mais livres e mais relaxadas...", afirmou Wanda Nara.