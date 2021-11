Ator e apresentador português esteve no Estádio do Dragão com a esposa, Hanna, a assistir ao duelo entre FC Porto e Vitória de Guimarães, que os dragões acabaram por vencer, 2-1, com uma reviravolta. Unas, que ficou bastante eufórico com o golo do emblema minhoto, em segundos "aziou" com o empate dos portistas, que levou ao êxtase da companheira. Ora veja.