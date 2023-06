TVI cancela programa de Paulo Futre: "Não sei o que aconteceu"

Em dezembro de 2022, a TVI anunciou a criação da rubrica "Plano Futre", onde seria possível ver a mudança de hábitos do antigo jogador, após o enfarte que sofreu em agosto do mesmo ano. No entanto, seis meses depois, o programa foi cancelado, sem nunca ter chegado a ser exibido.

A rubrica "Plano Futre", anunciada pela TVI em dezembro passado, não vai chegar a ser exibida, com o antigo jogador a revelar esta quarta-feira que foi cancelada, sem aparente razão.

Na sequência do enfarte que sofreu em agosto de 2022, que se seguiu ao funeral da sua mãe, Paulo Futre decidiu mudar os seus hábitos, entre os quais o tabagismo, com a TVI a ter enviado uma nota às redações a anunciar a criação de um programa destinado a acompanhar essa transformação.

"O caminho não será fácil, mas com os nossos especialistas das áreas de saúde, desporto e nutrição vamos acompanhá-lo em toda esta jornada", lia-se na altura, sobre o programa "Plano Futre".

Em fevereiro, a TVI comunicou que a rubrica, prevista para ser exibida três vezes por semana no programa "Esta Manhã", foi adiada para março, mas agora sabe-se que não chegará a ver a luz do dia, após o próprio Futre ter confirmado o seu cancelamento.

"Foi cancelado, sim, mas não sei porquê. Não sei o que aconteceu, ninguém me disse nada", admitiu o antigo internacional português, em declarações à revista Nova Gente.

Recorde-se que Futre é comentador do programa "Liga dos Campeões", da CNN Portugal, estando contratualizado até fevereiro de 2024.