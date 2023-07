Tom Brady e Irina Shayk namoram? Imprensa norte-americana suspeita que sim

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

A notícia é avançada pelo site norte-americano TMZ

Depois de uma longa relação com a modelo brasileira, Gisele Bündchen - que durou 13 anos -, a antiga estrela da NFL, Tom Brady, estará a namorar com Irina Shayk.

A notícia é avançada pelo site norte-americano TMZ, que revelou uma forografia em que Brady surge a acariciar a cara de Irina.

Segundo uma testemunha revelou ao jornal DailyMail, Brady encontrou-se com Irina num hotel em Los Angeles, na sexta-feira, levando-a para sua casa, de a modelo saiu no dia seguinte, vestindo as mesmas roupas da noite anterior.

Irina Shayk, recorde-se, chegou a ser namorada de Cristiano Ronaldo.