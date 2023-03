Sósia meteu Richarlison "em trabalhos": "Quem ficou com ela fui eu..."

Modelo afirmou ter estado com o jogador do Tottenham no Carnaval

Tina, modelo e participante do Big Brother Brasil 2023 (BBB 23), afirmou ter tido um caso com Richarlison, jogador do Tottenham, no Carnaval. As declarações deram muito que falar, gerando muita confusão, mas agora tudo parece ter ficado esclarecido.

Pois bem, o sósia de Richarlison, Felipe Lima, confessou, num vídeo partilhado nas suas redes sociais, ter sido ele a estar com a modelo, pedindo desculpas ao futebolista, que nem estaria no Brasil durante o Carnaval.

"Foi mau Richarlison.... O Carnaval estava de loucos... Tinha de pegar... Estava doidão. Se sabia não tinha ficado. Quem ficou fui eu, não foste tu não, esquece", afirmou o sócia do internacional brasileiro, que se encontraria em Inglaterra.