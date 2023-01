Shakira visa ex-sogra em música e coloca bruxa à janela

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

Primeiro foi Piqué a ser alvo da fúria de Shakira, por uma alegada traição com Clara Chia, e, agora, é a ex-sogra. A mãe do ex-futebolista que é vizinha da cantora colombiana em Barcelona e, atualmente, quando vai à janela, dá de caras com uma bruxa.

Afinal, como canta a intérprete no seu mais recente êxito musical, "Music Sessions", "deixaste-me com a sogra como vizinha e a imprensa à porta".

Bem dito, bem feito, como diz a gíria popular e a mãe de Piqué, Monteserrat Bernaéu, tem vista para uma bruxa de tamanho real, feita de cartão.

NOTÍCIA COMPLETA EM WWW.N-TV.PT