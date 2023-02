Shakira na primeira entrevista após a separação: "Estou pronta para o próximo round"

Artista colombiana deu uma entrevista ao canal N+, do México, em que fala sobre o fim da relação com Piqué.

A cantora Shakira concedeu a primeira entrevista depois da separação com Gerard Piqué e alguns excertos da mesma foram relevados nas redes sociais. A colombiana aborda, naturalmente, o término da relação com o antigo futebolista do Barcelona.

"Há um lugar reservado no inferno para as mulheres que não se apoiam umas às outras", disse em conversa com a N+, um grupo de media mexicano.

Falou também da música que lançou com o produtor musical e DJ Bizarrap - com muitas "farpas" a Piqué e que se tornou um sucesso mundial. "'Mãe, tens de fazer algo com o Bizarrap, é o Deus argentino. Pouco depois disse: 'Milán, vê quem me mandou mensagem', e era o Bizarrap", contou, entre risos.

A fechar o vídeo promocional, Shakira profere outra frase forte: "Estou pronta para o próximo round, que venha a vida e que me mostre o que há mais pela frente."

Noutro excerto já revelado, a artista diz que "nem todos os sonhos se cumprem, mas a vida encontra uma forma de compensar-te" e que "estamos sempre a evitar a dor, mas a dor faz parte da vida".

A entrevista será exibida às 22h30 desta segunda-feira no México, ou seja, na madrugada de terça-feira em Portugal.