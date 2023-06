Shakira e a traição de Piqué: "Soube enquanto o meu pai estava nos cuidados intensivos"

Cantora colombiana revelou que o pai foi consolá-la a Barcelona depois de ter descoberto a infidelidade do antigo futebolista, que resultou no divórcio de ambos, em 2022.

Shakira concedeu esta terça-feira uma entrevista à revista "People en Español", na qual não se inibiu de contar pormenores sobre a traição do ex-marido e antigo futebolista Gerard Piqué, que resultou no divórcio de ambos, no ano passado.

A cantora colombiana começou a conversa falando sobre o seu pai, William Mebarak, que aos 91 anos não se importou de viajar até Barcelona para consolá-la, já depois de ter descoberto a infidelidade e cortado relações com o antigo defesa-central do Barcelona e da seleção espanhola. No entanto, essa viagem apenas trouxe mais angústia à artista.

"Ele foi a Barcelona consolar-me quando estava consumida de tristeza pela minha separação e, depois de ter estado na primeira comunhão de Milan [filho de Shakira e Piqué], ficou gravemente ferido num acidente", revelou.

"Juntou-se tudo, o meu lar estava a desmoronar-se. Soube pela imprensa que tinha sido traída enquanto o meu pai estava nos cuidados intensivos. Pensei que não iria sobreviver a tanto. O homem que mais amei na minha vida, o meu pai, estava a ir-se quando mais precisava dele e não podia falar nem receber os conselhos do meu melhor amigo, de que tanto precisava", recordou Shakira.

Meses depois, o pai da cantora recuperou e, juntamente com a mulher, encontra-se a viver em Miami, para onde Shakira se mudou após a separação com Piqué: "A sua recuperação foi muito dura e lenta, mas ele é um homem maravilhoso e uma personagem afetuosa para todos e que surpreende sempre com a sua força".

"Ele superou o covid, dois acidentes, uma pneumonia, cinco cirurgias... Tudo isto aos 91 anos e em menos de seis meses. O meu pai é o maior exemplo de resiliência, com a minha mãe a acompanhá-lo dia e noite. Eles são ambos um reflexo desse sonho que não pude cumprir [casamento de longa duração], mas oxalá que signfique um modelo para os meus filhos de amor, paciência, entrega absoluta e vontade de viver", enalteceu, antes de destacar também a importância da música neste momento da sua vida.

"A música salvou-me a vida e deu-me forças para voltar. Permitiu-me ser eu mesma, resgatou-me nos momentos mais difíceis. Quando não me reconhecia a mim mesma, a música foi o meu espelho", rematou Shakira.

