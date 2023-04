Shakira diz adeus a Barcelona, a cidade onde aprendeu que "a amizade é maior do que o amor"

Cantora colombiana foi viver com os filhos para Miami. Nas redes sociais, deixou uma nota de despedida à cidade onde viveu nos últimos anos.

Shakira deixou Barcelona na segunda-feira e mudou-se para Miami, onde vai agora viver com os dois filhos. Nas redes sociais, a cantora colombiana escreveu um texto de despedida da cidade em que viveu com Gerard Piqué durante vários anos.

"Estabeleci-me em Barcelona para dar estabilidade aos meus filhos, a mesma que procuramos agora noutra parte do Mundo ao lado da família, dos amigos e do mar. Hoje iniciamos um novo capítulo, em busca da felicidade deles. Obrigada a todos os que surfaram comigo tantas ondas em Barcelona, a cidade onde aprendi que sem dúvida a amizade é maior do que o amor. Obrigada a todos os que me animaram, secaram as minhas lágrimas, me inspiraram e me fizeram crescer. Obrigado ao meu público espanhol, que me apoiou sempre com o seu carinho e lealdade. Para vocês é um até logo e, como dizia tantas vezes o meu pai, vemo-nos nas curvas!", lê-se na nota da artista.