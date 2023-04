Separação de Shakira e Piqué é caso de estudo em universidade

A separação de Shakira e Gerard Piqué gerou muita controvérsia nos meios de comunicação, porém, algo inusitado aconteceu: chegou à universidade.

Segundo a imprensa espanhola, o divórcio de Shakira e Piqué, assim como o tema que a cantora colombiana gravou com Bizarrap, "Music Sessions #53", com várias referências à separação do ex-jogador, será agora alvo de estudo numa universidade.

Em causa está a Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) que terá organizado uma jornada de estudos para observar o caso do ponto de vista... do Direito... direito de Imagem, Honra e Direito e Direito Internacional são algumas das perspetivas a serem analisadas.

"Implicações jurídicas do caso de Shakira e Piqué a propósito da session 53 BZRP" é o nome do evento que terá lugar esta quinta-feira, 13 de abril, na Faculdade de Ciências Sociais da Universidade de Cuenca.

NOTÍCIA COMPLETA EM WWW.N-TV.PT