Relação de Éder Militão e Cássia Lourenço chegou ao fim

O namoro do ex-jogador do FC Porto com a influenciadora durou quatro meses

Segundo a imprensa brasileira, Éder Militão está novamente solteiro.

Os rumores de uma alegada separação entre o ex-jogador do FC Porto e a influenciadora Cássia Lourenço começaram a aparecer em julho, após o aniversário de Cecília, a filha de um ano que o atleta partilha com Karoline Lima. A polémica na altura foi que Cássia ficou de fora das fotografias partilhadas por Militão. Chegou-se mesmo a falar de uma reaproximação de Militão com Karoline.

Agora os dois já apagaram das respetivas redes sociais as fotos que tinham juntos.

Ainda assim, até ao momento, nem Éder Militão nem Cássia Lourenço se manifestaram sobre esta situação.