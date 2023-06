Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

Raphinha, acompanhado da companheira Natalia Rodrigues Belloli, marcou presença no Tardezinha do Thiaguinho, em Oeiras

Raphinha esteve em Oeiras, sendo um dos mais famosos a marcar presença no Tardezinha do Thiaguinho, um espetáculo de samba que decorreu no Estádio Municipal daquele concelho.

O evento contou com a presença de perto de 12 mil pessoas.