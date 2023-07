Presidente do Cruzeiro apanhado com esposa de árbitro e fala-se em vingança

É um tema que "rebentou" nas últimas horas pela imprensa brasileira e até de uma vingança se fala. Sérgio Santos Rodrigues, presidente do Cruzeiro, que tem Pepa como treinador, foi apanhado a dançar num clima de cumplicidade com Tassiana Valim, mulher do árbitro Felipe Fernandes Lima.

O vídeo foi revelado nas últimas horas e caiu que nem uma bomba. O juiz em questão, para apimentar a história, teve, no passado recente, uma atuação que desagradou bastante aos responsáveis do emblema de Belo Horizonte. O jogo em questão foi a final do Campeonato Mineiro de 2022, quando o Atlético Mineiro derrotou o Cruzeiro, ainda sem Pepa, por 3-1.

Pela imprensa brasileira surge o termo "vingança". Resta saber até onde irá esta novela.