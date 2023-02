Piqué saiu à pressa da casa de Shakira e deixou a mala do carro aberta. Ora veja

Na sequência do polémico divórcio entre Shakira e Gerard Piqué, tem circulado um vídeo nas redes sociais que mostra o antigo futebolista a deixar os filhos em casa da cantora. Sem ter saído do carro, Piqué deixou os filhos carregarem as próprias malas até à residência de Shakira e saiu do local com grande pressa, não se apercebendo que ainda tinha a mala do veículo aberta.

Veja o vídeo:

Tremenda lluvia, Milán cargando ese maletín grande, y el gran padre Gerard Piqué no es capaz ni de bajarse a entregar a sus hijos. Tanto afán que ni cerró el baúl del carro.

Tremendo hijo de P.



Como aguantaste tanto con ese petardo? @shakira pic.twitter.com/wFneRQ2YyE - carladirty (@carla_dirty) February 8, 2023