Piqué quebra o silêncio sobre a canção de Shakira que tanto deu que falar

Antigo central o Barcelona diz que o mais importante são os filhos. "Cada um toma as decisões que acredita serem as melhores", afirma.

Gerard Piqué e Sakira seguiram caminhos diferentes, numa separação rodeada de polémica e que, inclusive, envolveu uma canção da colombiana em jeito de crítica ao antigo central espanhol do Barcelona. Numa entrevista à RAC1, Piqué quebrou o silêncio sobre o assunto.

"Eu não quero falar. Nós temos uma responsabilidade, nós, que somos pais, devemos proteger os nossos filhos. Cada um toma as suas decisões. Não tenho mais vontade de falar. Só quero que meus filhos fiquem bem. Eu sempre tive uma relação muito próxima com os meus filhos", afirmou.

"Cada um toma as decisões que acredita serem as melhores. Estou bem, feliz. Com muita vontade de continuar a fazer as coisas e que o Barça continue ganhando", disse ainda.

Gerard Piqué e Shakira anunciaram a separação em junho passado e da relação entre ambos nasceram dois filhos.