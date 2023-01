Perda do filho no regresso de série "Sou Georgina". Netflix anuncia data de estreia

O documentário reality em torno da vida de Georgina Rodriguez já tem data de estreia anunciada. Netflix revela detalhes da segunda temporada de 'Sou Georgina'

Se na primeira temporada, Georgina mostrou as origens, os primeiros empregos, os gostos, as amigas e o quotidiano em casa e com os filhos, na segunda vaga deste documentário alargado, marcado para se estrear em março, a companheira de Cristiano Ronaldo vai levar os seguidores de "Jaca até aos Grammys latinos".

Vai, porém, a um patamar mais profundo: a "assistir ao melhor e ao pior momento da sua vida", revela a Netflix em comunicado enviado às redações.

