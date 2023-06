Pedro Teixeira e Sara Matos anunciam separação

Confirmados os rumores dos últimos dias

Pedro Teixeira e Sara Matos estão separados, confirmaram esta segunda-feira os dois atores, em comunicado comum partilhado nas histórias das suas contas na rede social Instagram.

"Os últimos anos foram uma viagem de amor, companheirismo, cumplicidade e partilha. Uma viagem que teve o Manuel como resultado do nosso amor. A Sara/O Pedro e eu decidimos, neste momento, viver as nossas vidas em separado, sabendo que estaremos sempre juntos, no bem que queremos um ao outro mas, principalmente, na vida do nosso filho", pode ler-se.