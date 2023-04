Pai de Piqué "despejou" Shakira da casa onde vivia em Barcelona

A cantora colombiana recebeu uma ordem de despejo assinada pelo ex-sogro, Joan Piqué. Mudou-se com os dois filhos para Miami.

Já há algum tempo que se sabia que Shakira se iria mudar para Miami e isso aconteceu agora. Mas o que está a dar que falar em Espanha é o facto de a antiga companheira de Gerard Piqué ter sido "despejada" pelo ex-sogro, Joan Piqué.

A colombiana recebeu uma notificação com ordem de despejo, assinada por Joan Piqué, em que ficou a saber que teria de abandonar a casa de Barcelona até 30 de abril, lê-se na imprensa espanhola, esta segunda-feira. Aquando da separação do casal, a casa passou para o nome da empresa "Investimentos BCN Two & Two SL", propriedade de Joan Piqué e se Shakira não saísse até à data referida teria de pagar uma indemnização.

Ao fim de dez meses separada de Piqué, a artista mudou-se mesmo para Miami com os dois filhos do casal.