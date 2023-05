"O meu ex-namorado obrigou-me a deixar de seguir todos os homens do atletismo"

Palavras da espanhola Ana Peleteiro, que namorou no passado com Nelson Évora.

Ana Peleteiro, atleta espanhola do triplo salto que namorou com Nelson Évora, figura do desporto português na mesma especialidade, contou em entrevista que manteve um "relacionamento tóxico" no passado.

Medalha de bronze nos Jogos Olímpicos Tóquio'2020, assegurou que um antigo namorado a obrigou a deixar de seguir todos os homens atletas que acompanhava nas redes sociais. Acabou por reencontrar o amor em Benjamin Campaoré, atleta francês. "Vínhamos os dois de relações supertóxicas, de onde saímos muito queimados. E, sem saber como, segui-o no Instagram, sem nenhuma intenção e vi que ele fez o mesmo. Eu antes seguia-o, mas o meu ex obrigou-me a deixar de seguir todos os homens do atletismo", afirmou à "Yo dona".

Peleteiro já é mãe e reatou a relação com Campaoré, uma vez que já tinham estado juntos antes de namorar com Nelson Évora. "Ele viu-me nos Jogos Olímpicos, cinco anos depois do nosso primeiro encontro, e percebeu que eu agora já era uma mulher. Vi-o na pista, mas foi bastante incómodo, porque estava a fazer-lhe olhinhos à frente do meu ex. Horrível! Não falámos. Só trocámos olhares. Eu estava intoxicada da minha relação e não era capaz de sair desse círculo", assegurou, sem nunca mencionar o nome de Nelson Évora.