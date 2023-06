Nicole Scherzinger pedida em casamento no Senhor da Pedra

Nicole Scherzinger, a mais famosa entre a girls band Pussycat Dolls, foi pedida em casamento por Thom Evans

Tanto Nicole Scherzinger como Thom Evans partilharam nas redes sociais o momento em que o ex-jogador escocês de râguebi pediu a cantora em casamento.

A particular do momento, o pedido ter sido feito em pleno areal do Senhor da Pedra, em Vila Nova de Gaia.

A partilha de Nicole Scherzinger tem imensos comentários em português, entre os quais o do cantor David Bruno, que em tom bem-humorado, acrescentou umas ideias para o casamento dos famosos. "im Senhora Nicole. Agora é copo de água no Chez Maurice, Lua de Mel no Aparthotel Céu Azul é o fino de despedida no Bar do Bano. Antes do voo para casa um franguinho no Carpa".