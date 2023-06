Neymar admite traição: "Pedido de perdão tem que ser público"

Avançado brasileiro traiu a namorada Bruna Biancardi e fez um pedido de desculpas público, através das redes sociais.

As notícias começaram a correr no Brasil nos últimos dias e Neymar parece ter confirmado esta quarta-feira que realmente traiu a namorada Bruna Biancardi, de quem espera um filho. Através de uma publicação nas redes sociais, o avançado brasileiro do PSG fez um pedido de desculpas público, dizendo que "errou" com a empresária e influencer brasileira.

"Arrisco dizer que erro todos os dias, dentro e fora de campo. Só que os meus erros na vida pessoal, resolvo em casa, na minha intimidade junto à minha família e meus amigos. Tudo isso atingiu uma das pessoas mais especiais da minha vida. A mulher que sonhei seguir ao meu lado, mãe do meu filho. Atingiu a sua família, que hoje é a minha família. Atingiu a sua intimidade num momento tão especial que é a maternidade. Bru, já te pedi perdão pelos meus erros, pela exposição desnecessária, mas sinto-me na obrigação de vir publicamente reafirmar isto. Se um assunto privado se tornou público, o pedido de perdão tem que ser público. Não me imagino sem ti. Não sei se vamos dar certo, mas hoje és a certeza de que eu quero tentar. O nosso propósito prevalecerá, o nosso amor pelo nosso bebé vencerá, o nosso amor um pelo outro vai fortalecer-nos", escreveu o futebolista.