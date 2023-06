Nélson Semedo casou-se e craques não faltaram: ora veja

Jogador do Wolverhampton casou-se com Marlene Alvarenga. Companheiros do clube inglês, e não só, não faltaram na festa

Em publicação de Daniel Podence nas redes sociais, podem ver-se os craques - Matheus Nunes, Chiquinho, Renato Sanches, José Sá, Gonçalo Guedes, Toti Gomes, João Moutinho, Rúben Neves, Rui Patrício e Podence - juntos numa fotografia.