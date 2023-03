Namorada de Nagelsmann, dada como responsável pela saída, muda de emprego

Lena Wurzenberger irá trabalhar na BMW, como "porta-voz da rede de fornecedores e sustentabilidade"

Lena Wurzenberger, namorada de Julian Nagelsmann, que chegou a ser dada como uma das responsáveis para a saída do técnico do comando do Bayern, também saiu do local onde trabalhava até há uns dias.

O jornal Bild anunciou a saída da jornalista, que irá trabalhar na BMW, no cargo de "porta-voz da rede de fornecedores e sustentabilidade".

Recorde-se que Markus Babbel, antigo jogador dos bávaros, tinha vindo a público assinalar a possível influência da namorada na saída do jovem treinador do comando técnico do Bayern de Munique.

"Sei que a relação dele com a repórter do Bild era um grande tema no balneário. Não caiu bem, de todo, o facto de ele estar com ela. Nesse sentido, a namorada dele era um grande problema para o Bayern Munique. Alguns jogadores, simplesmente, já não conseguiam comunicar aquilo que estavam a pensar, porque tinham medo que tudo acabasse publicado no jornal", escreveu o ex-jogador.