Mulher de Sergio Rico: "Há apenas um ano, foi o dia mais feliz da minha vida..."

Alba Silva, mulher de Sergio Rico, recorreu este domingo às redes sociais para assinalar o primeiro aniversário de casamento com o guarda-redes do PSG, internado em estado grave em Sevilha desde o dia 28 de maio, após ter sofrido um traumatismo cranioencefálico na sequência de uma queda enquanto montava a cavalo.

"11 de junho. Há apenas um ano, foi o dia mais feliz da minha vida. Estavas à espera no altar, com os olhos aguados, enquanto me vias chegar com todas as pessoas que amamos. Lembro-me sempre daquele olhar de cumplicidade. Era o momento com que sonhávamos desde que nos conhecemos, porque desde o início eu sabia que tu serias o amor da minha vida. Nunca conheci ninguém com um coração mais nobre e mais bonito do que o teu, que faz com que todos os que te conhecem queiram ficar perto de ti. O nosso dia foi tão mágico sempre têm sido, e não, não somos o casal perfeito, também há dias cinzentos e discutimos por coisas absurdas, mas sou completamente feliz quando estou contigo no sofá de casa, com os nossos cãezinhos a sermos uma família, que sei que é, juntamente contigo, o meu lugar no mundo, seja em que cidade for", começou por escrever, numa publicação do Instagram.

"Tu nunca me desiludes, és a pessoa mais corajosa e forte que conheço, por isso sei que não vais desistir, por nós, pela nossa família que ainda tem de crescer, por todos os momentos felizes que me deves, por todas as pessoas que te amam, por todos os aniversários que temos para celebrar, meu amor.... Já superámos muita coisa juntos e sei que conseguimos, que em breve estarás a ler estas palavras e a segurar a minha mão para me dar a paz de espírito que só tu me sabes dar. Não é o primeiro aniversário que tinha imaginado, mas prometo que, quando acordares, vamos celebrar cada dia que passarmos juntos. Sinto muito a tua falta. Espero por ti e amo-te, meu Serg. Sempre fortes", completou Alba Silva, numa mensagem de esperança.

Segundo a última atualização clínica divulgada pelo Hospital Virgen del Rocío, na sexta-feira, Rico voltou a ser sedado pelos médicos, que "continuam vigilantes e à espera de uma evolução" após dois dias em que procuraram perceber a reação do guardião espanhol, de 29 anos, à retirada de sedativos.

