Mulher de Dani Alves tentou visitá-lo na prisão, mas o jogador terá recusado

Imprensa espanhola garante que Joana Sanz pretende divorciar-se do internacional brasileiro, que está detido preventivamente desde 20 de janeiro, altura em que foi acusado de agressão sexual por uma jovem.

Joana Sanz, mulher de Dani Alves, terá tentado visitar o jogador na prisão em Barcelona onde está detido, mas o jogador recusou, falando posteriormente com a modelo e atriz espanhola por telefone, avança esta sexta-feira o "El programa de Ana Rosa", do canal Telecinco.

De acordo com a fonte, imediatamente após ter recusado a visita, Dani Alves ligou à esposa e disse estar ao corrente da sua vontade em divorciar-se, assegurando que "não a quer perder" e que a "ama muito".

O internacional brasileiro encontra-se detido preventivamente desde o dia 20 de janeiro, altura em que foi acusado por uma jovem mulher de agressão sexual numa casa de banho de uma discoteca catalã, que terá alegadamente acontecido na noite de 30 para 31 de dezembro.

Recentemente, Joana Sanz reagiu aos rumores sobre o seu divórcio com a seguinte mensagem nas redes sociais: "Quero deixar claro que as informações recentes sobre coisas que tenho dito são totalmente falsas. Não entrei em contacto com nenhum meio, nem nenhum jornalista em concreto. Quando tiver algo para dizer, farei-o. Todo o resto não passa de especulação. Agradeço a preocupação, mas neste momento existe um processo em curso que merece não ser intoxicado".