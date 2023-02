Mulher de Dani Alves sai de Espanha após tribunal ter negado libertação provisória

Jogador brasileiro está detido preventivamente desde o dia 20 de janeiro, após ter sido acusado por uma jovem de violação numa casa de banho de uma discoteca em Barcelona, a 31 de dezembro.

Na sequência da decisão do tribunal de Barcelona em negar o pedido de libertação provisória de Dani Alves, preso preventivamente desde o dia 20 de janeiro, a mulher do futebolista brasileiro, Joana Sanz, vai estar fora de Espanha durante os próximos 11 dias.

Acusado de ter violado uma jovem numa casa de banho de uma discoteca na noite de 30 para 31 de dezembro, segundo o programa espanhol "Cuatro al día", o jogador reagiu à rejeição do tribunal na quarta-feira de forma silenciosa na sua cela.

Já a sua mulher decidiu focar-se no trabalho de modelo, recorrendo ao Instagram para se mostrar dentro de um aeroporto: "Movendo o meu rabo para outro país. Preparada para os próximos 11 dias de trabalho".

Recorde-se que, de acordo com a imprensa espanhola, Joana Sanz terá pedido recentemente o divórcio a Dani Alves, encontrando-se à espera da conclusão do caso para avançar com a separação.