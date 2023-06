Modelo mostra suposta mensagem de Neymar e critica: "Uma falta de respeito"

Celeste Bright, modelo norte-americana, partilhou uma mensagem que terá recebido de Neymar e recriminou o avançado brasileiro por enviar mensagens a outras mulheres estando numa relação com Bruna Biancardi.

Pouco tempo depois da polémica a envolver Fernanda Campos, Neymar volta a estar debaixo de fogo. A modelo norte-americana Celeste Bright partilhou uma alegada mensagem que recebeu do avançado do PSG e, nas redes sociais, criticou a postura do brasileiro por enviar mensagens quando está numa relação com Bruna Biancardi.

O futebolista terá enviado um "emoji" de palmas.

"Se tens namorada ou mulher, não envies mensagens privadas a outras mulheres. É errado. Uma grande falta de respeito para com a outra pessoa. Nem sabia quem era a pessoa antes disto tudo acontecer. Estou cansada de receber tantas mensagens de homens que têm namoradas ou mulheres. Ele [Neymar] não é o único. Sinto que as mulheres precisam de falar mais disto, sei a dor que nos pode causar. Homens, sejam melhores porque nós merecemos melhor", lê-se nas "stories" de Celeste Bright.

Na semana passada, recorde-se, Neymar emitiu um pedido de desculpas público à companheira Bruna Biancardi, admitindo uma traição com a influencer brasileira Fernanda Campos.