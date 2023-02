Lionel Messi, avançado do PSG, aproveitou para "dar um salto" a Barcelona e reencontrou os amigos e antigos companheiros de equipa Jordi Alba e Sergio Busquets, e respetivas famílias. Antonela Roccuzzo, companheira do argentino, partilhou uma fotografia do momento nas redes sociais.

