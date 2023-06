Messi de férias com Di María e Otamendi em Rosario

Astro argentino desfruta das suas férias antes de começar a treinar com o Inter Miami

Lionel Messi chegou a Rosario no seu avião privado, juntamente com Di María e Otamendi, na madrugada deste sábado, para desfrutar de alguns dias de férias, antes de começar a treinar com o Inter Miami, seu novo clube.

Já na tarde deste sábado, Nicolás Otamendi partilhou um momento de descontração entre os três jogadores, durante o almoço.

Antes de ingressar nos trabalhos do Inter Miami, Lionel Messi irá ainda participar nos jogos de despedida de Maxi Rodríguez e Juan Román Riquelme.

