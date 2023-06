Lenda da NBA: "Ter sexo com tantas mulheres diferentes tornou-se um trabalho"

Dennis Rodman, figura histórica dos Chicago Bulls, cinco vezes campeão da NBA, lembrou como tudo mudou com Carmen Electra, atriz e companheira de vida durante um par de anos

Habituado a polémicas fora dos pavilhões, Dennis Rodman está a lançar uma autobiografia. Entre outras revelações, a figura histórica da NBA e dos Chicago Bulls contou detalhes da sua vida sexual e da forma como a mesma mudou depois de conhecer Carmen Electra, atriz e companheira de vida durante um par de anos.

"Nessa altura da minha vida, estava a ter sexo com tantas mulheres diferentes. Tantas que, por vezes, tornava-se um trabalho. Com a Carmen foi diferente. Era bom estar com alguém à espera do momento certo, do sítio certo, da hora certa", referiu, no seu livro, intitulado: "I Should Be Dead By Now: The Wild and Crazy Times of the NBA's Greatest Rebounder" (Eu já devia estar morto: os tempos selvagens e loucos do maior ressaltador da NBA).

Leia também Vídeos O fantástico vídeo do Wolverhampton a despedir-se de João Moutinho Ponto final numa relação de cinco anos: João Moutinho está de saída do Wolverhampton. O anúncio foi feito esta sexta-feira pelo clube da Premier League.

No mesmo livro, Rodman, campeão da NBA em cinco ocasiões (1989, 1990, 1996, 1997 e 1998), contou ainda que fraturou as partes íntimas em três ocasiões diferentes.