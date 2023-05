Lando Norris comenta alegado romance com Margarida Corceiro

Surgiram rumores nos últimos dias de que o piloto de Fórmula 1 estaria num relacionamento com Margarida Corceiro, modelo portuguesa que namora com João Félix. O britânico diz que não está a tentar esconder nada.

Lando Norris e Margarida Corceiro foram vistos no Mónaco nos últimos dias e começaram a surgir rumores de que os dois estariam num relacionamento, algo que o piloto da McLaren negou.

Em declarações ao tabloide britânico The Sun, o jovem inglês disse que não precisa de esconder nada e que até parece que não pode ter amigos. "Quando vou a um restaurante não tento esconder nada. Posso fazer aquilo que quiser. Se quisesse esconder alguma coisa fazia-o bem, mas não é o caso. Acho hilariante o facto de tirarem conclusões só porque me veem com alguém. Não estou a tentar esconder nada. Se quisesse que a minha vida fosse mais privada diria que sim, até porque é difícil evitar o escrutínio, mas não quero ficar em casa o dia todo, sentado atrás de um computador. Parece que não posso ter amigos, não posso ser visto com alguém sem estar num relacionamento", afirmou.

Lando Norris, recorde-se, namorou recentemente com Luisinha Oliveira, modelo portuguesa.

Neste fim de semana disputa-se o Grande Prémio do Mónaco, de Fórmula 1.