Kim Kardashian fez videochamada com Neymar durante o PSG-Rennes

Avançado brasileiro está a recuperar de lesão.

Kim Kardashian, o filho Saint e a irmã Kendall Jenner, estiveram, no domingo, a assistir ao PSG-Rennes, que a equipa da casa venceu por 2-0. E durante a partida referente à Ligue 1, a modelo e influencer norte-americana fez uma videochamada com Neymar, dando a oportunidade ao filho de falar com o craque brasileiro.

De recordar que o avançado está a recuperar de lesão, tendo sido operado recentemente ao tornozelo direito.

"Os meninos mais sortudos do mundo a falarem com o Neymar para lhe desejaram uma rápida recuperação", escreveu a socialite nas "histórias" do Instagram.

Neymar partilhou a "história" na sua conta de Instagram, reagindo com um emoji de um coração.

Kim Kardashian e o filho estiveram também com Mbappé e com Nasser Al-Khelaïfi, dono do PSG.

De referir que Kim Kardashian esteve também a assistir ao Arsenal-Sporting, da Liga Europa. Tal como ontem, a equipa da casa perdeu, pelo que já há quem fala na "maldição Kardashian".