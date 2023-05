Kika Cerqueira Gomes destaca-se ao lado de Gasly no Festival de Cannes

Filha da apresentadora Maria Cerqueira Gomes desfilou, esta quarta-feira, na passadeira vermelha do Festival de Cinema de Cannes, ao lado do namorado

Filha da apresentadora Maria Cerqueira Gomes desfilou, esta quarta-feira, na passadeira vermelha do Festival de Cinema de Cannes, ao lado do namorado, o piloto de F1 francês Pierre Gasly. Entre celebridades internacionais, Kika Cerqueira Gomes fez-se notar com elegância e ousadia q.b..

"Linda noite", partilhou Pierre Gasly, orgulhoso por voltar ao Festival de Cannes, desta vez na companhia da atual namorada, a modelo portuguesa Kika Cerqueira Gomes, antes da estreia de "La Passion De Dodin Bouffant", de Tran Anh Hung, um dos filmes candidatos à Palma de Ouro.

