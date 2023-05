Jornalista ameaçada após questão feita a Ancelotti: "Dizem que me vão violar"

Adeptos "invadiram" as redes sociais de María Morán após uma pergunta sobre Vinícius Júnior.

María Morán é jornalista da beIN Sports e da Gol TV e foi alvo de ameaças nas redes sociais depois de uma questão feita a Carlo Ancelotti, treinador do Real Madrid, sobre Vinícius Júnior, um dos dos principais craques do emblema merengue.

"[Dizem] Que me vão violar, que a minha filha é bastarda... Até insultam uma bebé. Está tudo denunciado à polícia", partilhou no Twitter, com imagens dos insultos e ameaças que a apoquentam.

"Acredita que Vinícius Jr. devia ver um cartão vermelho como aprendizagem pelos protestos constantes contra a arbitragem?", foi a questão lançada pela espanhola. "Não precisa de um vermelho, mas também é só o que lhe falta. Com os amarelos todos que tem visto... Acho que é suficiente", respondeu na altura o técnico italiano.